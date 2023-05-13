Мир 13 мая 2023, 09:00 Мощные взрывы прогремели в Николаевской и Хмельницкой областях Украины «Страна.ua»: ряд объектов в Николаевской и Хмельницкой областях поврежден от взрывов РИА «Новости»

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Инфраструктурные объекты пострадали в Николаевской и Хмельницкой областях Украины от взрывов. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В Николаевской области пострадало промышленное предприятие, начался пожар. В Хмельницкой области повреждения получил объект инфраструктуры.

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Жители Хмельницкой области сообщили изданию, что видели огромные клубы дыма на месте одного из объектов в Хмельницком районе.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 мая взрывы прогремели в Киевской области. Власти Украины объявляли воздушную тревогу в ряде регионов.

Украинские боевики днем ранее атаковали Мелитополь, взрывы оставили без электричества несколько районов города. Администрация Мелитополя просила местных жителей сохранять спокойствие и пообещала оперативно возобновить подачу.

Кроме того, вечером 12 мая ВСУ выпустили по Луганску две крылатые ракеты. Пострадали шестеро детей и депутат Госдумы Виктор Володацкий.