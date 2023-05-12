Происшествия 12 мая 2023, 22:41 Взрыв оставил два района Мелитополя без света Администрация Мелитополя заявила об отключении света в двух районах после взрыва РИА «Новости»

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Взрыв произошел в Мелитополе. Без электроснабжения остались ряд районов, сообщила администрация города в Telegram-канале. Как пояснили в «Таврия-Энерго», на подстанции сработали защитные системы.

«В городе был слышен звук взрыва. Без электроснабжения остаются Микрорайон, Ханда и Красная горка», — указано в сообщении администрации Мелитополя.

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Жителей попросили сохранять спокойствие. Как отмечается, специалисты уже приступили к работам над восстановлением электроснабжения.

«По информации „Таврия-Энерго“ на подстанции сработали защитные системы», — добавила пресс-служба городской администрации. В ближайшее время подачу электроэнергии восстановят.

Утром 12 мая в городе прогремел взрыв. По данным оперативных служб, в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство. ЧП произошло около 06:50 на улице Шмидта. Предварительно, самодельное взрывное устройство находилось в мусорном баке. Никто из мирных жителей при происшествии не пострадал. Повреждения получили припаркованные рядом автомобили. Также взрывной волной выбило стекла в доме, расположенном поблизости.