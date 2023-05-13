Происшествия 13 мая 2023, 08:20 Пасечник сообщил о шести детях, пострадавших при обстреле Луганска Врио главы ЛНР Пасечник: при обстреле Луганска со стороны ВСУ пострадали шесть детей РИА «Новости»

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В результате обстрела Луганска боевиками Украины пострадали шестеро детей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио главы ЛНР Леонид Пасечник.

«В результате варварского обстрела Луганска националистами пострадали шестеро детей», — отметил он.

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По словам врио главы ЛНР, медицинскую помощь полном объеме получили четверо детей. Двоих подростков доставили в республиканскую детскую клиническую больницу. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Пасечник добавил, что осколки снарядов повредили административные корпуса предприятий. Взрывная волна выбила стекла в шести жилых домах.

ВСУ обстреляли Луганск крылатыми ракетами. Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины опубликовало кадры последствий удара боевиков.