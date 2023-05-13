Спецоперация 13 мая 2023, 04:15 Взрывы произошли в Киевской области — СМИ Взрывы произошли в Киевской области после объявленной воздушной тревоги РИА «Новости»

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Взрывы произошли в Киевской области в субботу, 13 мая, рано утром. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

В столичном регионе работает ПВО. Воздушная тревога была объявлена не только в Киеве и Киевской области, но и ряде других регионов восточной, южной и центральной Украины. Позже ее отменили в ряде областей.

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Оповещение об угрозе объявлялось в Черновицкой области на западе страны.

Известно, что взрыв прогремел в Соломенской районе Киева. На его месте начался пожар. Другие подробности случившегося не приводились.

Накануне в Мелитополе произошел взрыв, из-за чего в ряде районов отключился свет. Защитные системы сработали на подстанции. Специалисты приступили к работам по восстановлению электроснабжения.