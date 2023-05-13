Происшествия 13 мая 2023, 07:07 Депутат Госдумы получил ранение при обстреле Луганска СЦКК ЛНР: депутат Госдумы Володацкий получил ранение при обстреле Луганска Telegram

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Депутат Госдумы Виктор Володацкий получил ранение при обстреле Луганска. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня Луганской Народной Республики в Telegram-канале.

«Депутат Государственной думы Виктор Володацкий, по дополнительной информации, получил ранение», — говорится в сообщении представительства.

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Кроме того, пострадали шестеро детей.

Украинские военные обстреляли Луганск вечером 12 мая, когда местные жители праздновали День Республики. По предварительной информации, националисты нанесли удар дальнобойными ракетами, радиусом действия до 150 километров.

Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник счел атаку ВСУ очередной попыткой запугать местное население. Он уточнил, что ракеты рухнули на территории бывшего машиностроительного завода.