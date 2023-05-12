Происшествия 12 мая 2023, 22:52 ВСУ использовали для удара по Луганску крылатые ракеты СЦКК показало последствия удара крылатыми ракетами ВСУ по Луганску Telegram

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Украинские боевики обстреляли Луганск крылатыми ракета дальностью 150 километров. Кадры последствий удара ВСУ представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) опубликовало в Telegram-канале.

По данным представительства, украинские боевики атаковали город, предположительно, из оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром».

В результате сильно разрушились и повредились административные здания недействующих предприятий «Полипак» и «Милам». В шести жилых домах зафиксировали сильное повреждение окон.

Вечером 12 мая ВСУ нанесли удар по Луганску, выпустив несколько ракет. Врио главы республики Леонид Пасечник назвал обстрел очередной попыткой киевского режима запугать мирных жителей. В результате обстрела никто не пострадал.

По словам бывшего посла ЛНР в Москве Родиона Мирошника, органы власти Луганской Народной Республики не были целью удара ВСУ по столице региона. Мощные взрывы прогремели в промзоне и в частном секторе.