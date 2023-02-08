Важное 08 февраля 2023, 11:19 Новое землетрясение произошло на юго-востоке Турции Новое землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировали на юго-востоке Турции

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В Турции произошло очередное землетрясение, на этот раз магнитудой 5,1, объявило правительственное Управление по чрезвычайным ситуациям. Об этом рассказал ТАСС.

Очаг находился в районе города Гексун и залегал на глубине девяти километров. Сейсмологи зарегистрировали подземные толчки магнитудой 5,1.

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Поисково-спасательная операция в Турции и Сирии, которые пострадали от землетрясения 6 февраля и последующих афтершоков, продолжилась. Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин предупредил «Известия», что сильные подземные толчки могут происходить еще в течение двух недель.

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По последним данным, в Турции погибли 6957 человек, получили ранения 38 224 жителей, в Сирии — 1250 и более двух тысяч соответственно. Местным спасателям помогают специалисты из других стран, в том числе МЧС России и военные. Минобороны показало, как российские бойцы спасли из-под завалов в Алеппо мужчину — он пролежал там больше двух дней.