Важное 16 ноября 2022, 12:10 МИД назвал вероятную причину провокации НАТО в Польше Замглавы МИД Грушко: если будут затронуты ее интересы, России среагирует соответственно РИА «Новости»

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НАТО после падения ракет в Польше может решить повысить военную активность на Востоке. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел России Александр Грушко, передал ТАСС.

Он также сказал, что Россия примет соответствующие меры, если будут затронуты наши интересы.

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«Если будут затрагивать наши интересы, то, разумеется, будем тоже принимать наши соответствующие меры предосторожности», — заявил Грушко.

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Накануне на территории Польши рядом с украинской границей упали две ракеты, два человека погибли. На обломках нет опознавательных знаков. Польские СМИ сразу обвинили Россию. Позже самолет НАТО отследил траекторию полета одной из ракет и стало понятно, что Россия тут ни при чем. Это признал президент США Джо Байден. Международное агентство Associated Press со ссылкой на источники заявило, что ракету запустила Украина, чтобы сбить российскую. Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский увидел во всем этом явную провокацию.