Мир 16 ноября 2022, 09:31 Полянский заявил о косвенных доказательствах провокации с ракетами в Польше Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Россия явно непричастна к падению ракет в Польше Telegram-канал Дмитрий Полянский

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Все больше фактов указывает на непричастность России к падению ракет в Польше, написал в Telegram-канале первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Он отметил, что Запад не может заставить себя принять роль Украины в случившемся, зато охотно валит все на Россию. Однако если мыслить логически, многое свидетельствует в пользу того, что запуск ракет был спланированной провокацией.

Полянский напомнил, что сегодня в Совбезе ООН пройдет очередное заседание по теме Украины, которое «западники» запросили на прошлой неделе, причем впервые не стали указывать конкретную тему.

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«Уже тогда это выглядело подозрительным: зачем собираемся-то? А тут вдруг прямо накануне — „ракетная атака“ на Польшу», — заметил заместитель постпреда России при ООН.

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Он убежден, что «польский инцидент» окажется в центре внимания на предстоящем заседании.

Дмитрий Полянский добавил, что после падения ракет в Польше киевский режим немедленно закатил «истерику» и призвал наказать Россию, а «обезумевшие от русофобии» поляки это подхватили. По его словам, налицо попытка спровоцировать прямое военное столкновение НАТО и России «со всеми вытекающими для мира последствиями».

«Признать роль Украины и Польши в этой опаснейшей провокации для наших бывших западных партнеров — вещь немыслимая. Зато игнорировать факты и списывать все на Россию для них — дело привычное», — констатировал Полянский.

Он добавил, что ему даже любопытно, как «западники» будут «выкручиваться» на сей раз.

Две ракеты упали на территории Польши накануне, в результате погибли два человека. Траекторию полета одной из ракет отследил самолет НАТО. Американский лидер Джо Байден признал, что, судя по этой траектории, пуск ракет со стороны России маловероятен. Позже СМИ со ссылкой на источники сообщили, что ракету выпустили ВСУ, чтобы сбить российскую.