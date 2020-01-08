МИД Ирана объяснил атаку на американские военные базы в Ираке

Иран не стремится к эскалации или войне, но будет защищаться от агрессии. Об этом на своей странице в Twitter написал глава иранского МИД Джавад Зариф.

Как указал глава внешнеполитического ведомства Ирана в своем сообщении в соцсети, Тегеран принял меры в ответ на «трусливое нападение на своих граждан и старших должностных лиц».

«Иран принял соразмерные меры в целях самообороны и действовал в соответствии со статьей 51 Устава ООН, с которой было начато трусливое нападение на наших граждан и старших должностных лиц. Мы не стремимся к эскалации или войне, но будем защищаться от любой агрессии», — написал Зариф.

В ночь на среду 8 января по авиабазе Эйн-Аль-Асад на западе Ирака, а также на базе в Эрбиле, где размещены американские военнослужащие, были совершены более десятка авиаударов. Ответственность за это взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Как позже сообщил иранский гостелеканал, атака стала местью за смерть генерала Касема Сулеймани, который был убит в Багдаде 3 января, после ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.

В результате авиаудара по военным базам США в Ираке пострадали иракские граждане. Однако их точное число, а также информация об их состоянии не уточняется. Американский лидер Дональд Трамп был незамедлительно проинформирован о случившемся, он собрал в Белом доме экстренное собрание, на котором, в частности, присутствовали глава Пентагона Марк Эспер, а также государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.