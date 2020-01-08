Появились данные о пострадавших при атаке на военную базу США

Точное число пострадавших, а также информация об их состоянии не уточняется.

В ночь 8 января американская база в Ираке Эйн-Аль-Асад подверглась ракетным ударам. Также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака. Позже Пентагон подтвердил, что авиаударам подверглись два объекта на территории Ирака, которые используются военными США.

Ответственность за авиаудары взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Авиаудары стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.

В Сети было опубликовано видео удара по американской авиабазе в Ираке.

На кадрах можно увидеть ряд светящихся точек в небе, также за кадром слышен характерный шум.