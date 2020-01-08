Иран взял ответственность за атаку на военную базу США в Ираке

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение ракетного удара по американской авиабазе Эйн-Аль-Асад в Ираке. Об этом сообщил Press TV в своем Twitter-аккаунте.

«КСИР подтверждает удар по американской авиабазе Эйн-аль-Асад в Ираке десятками ракет», — сообщил телеканал.

В ночь на среду, 8 января, стало известно, что американская военная база Эйн-аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.

По информации СМИ, атака производилась с применением баллистических ракет малой дальности. По данным ABC, иранские ракеты также нанесли удар по американским объектам в Эрбиле на севере Ирака, пишет РИА «Новости».

Телеканал CNN сообщил в Twitter-аккаунте, что не менее 10 ракет достигли цели, авиаудар был нанесен с территории Ирана.

Информация о жертвах на данный момент не поступала.