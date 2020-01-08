Пентагон пообещал принять «необходимые меры» в ответ на удары по военным базам США в Ираке

По словам Хоффмана, Иран выпустил по авиабазе Эйн-Аль-Асад не менее дюжины баллистических ракет.

«Ясно, что эти ракеты были выпущены из Ирана и нацелены как минимум на две иракские военные базы, на которых размещены военные США и коалиции в Асаде и Эрбиле», — приводит CNN слова представителя Пентагона.

При этом он добавил, что военные США в Ираке ранее были приведены в режим повышенной готовности из-за ожидания ответа Тегерана на убийство генерала Сулеймани.

«Оценивая ситуацию и наш ответ, мы предпримем все необходимые меры для защиты персонала, партнеров и союзников США в регионе», — добавил Хоффман.

В ночь на среду, 8 января, американская база в Ираке Эйн-Аль-Асад подверглась ракетным ударам. Также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака. Ответственность за атаку взял на себя Иран. По данным СМИ, авиаудары гагосились с применением баллистических ракет малой дальности.

По военной базе США в Ираке были выпущены десятки ракет. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала. Президент США Дональд Трамп был незамедлительно проинформирован о случившемся.