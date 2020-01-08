Трамп собрал экстренное совещание в Белом доме после атаки Ирана

В Белый дом прибыли глава Пентагона Марк Эспер, а также госсекретарь США Майк Помпео, сообщается в материале.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американской военной базе в Ираке Эйн-Аль-Асад, также авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака.

Авиаудары стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара американскими военными по аэропорту Багдада.