Иран назвал удары по базам США в Ираке местью за убийство Сулеймани

В ночь на среду, 8 января, крупнейшая американская база в Ираке Эйн-Аль-Асад подверглась ракетным ударам. Также, по данным СМИ, авиаудары были нанесены еще минимум по одному объекту США на севере Ирака. Иран взял ответственность за атаку на военную базу США в Ираке. По информации СМИ, атака производилась с применением баллистических ракет малой дальности.

По военной базе США в Ираке были выпущены десятки ракет. Данные о погибших и пострадавших на данный момент не поступали. Президент США Дональд Трамп проинформирован о случившемся.

3 января американские военные в результате ракетного удара по аэропорту Багдада уничтожили главу спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани. Приказ об уничтожении отдал американский лидер Дональд Трамп.

Иран, в свою очередь, пообещал отомстить за гибель генерала Сулеймани, на что глава США дал обещание ввести новые санкции. После этого Тегеран окончательно вышел из СВПД, а власти подготовили 13 сценариев мести. Кроме того, иранский парламент принял закон о приравнивании всех военных США к террористам.