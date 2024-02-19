Мир 19 февраля 2024, 17:31 МИД Финляндии вызвал российского посла после смерти Навального МИД Финляндии вызвал посла России Павла Кузнецова РИА «Новости»

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Министерство иностранных дел Финляндии объявило о вызове российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова. Об этом сообщила пресс-служба финского МИД в соцсети X.

«МИД Финляндии сегодня вызвал посла России по поводу смерти Алексея Навального», — указано в сообщении.

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Блогер Навальный умер в исправительной колонии в Ямало-Ненецком автономном округе. Мужчине стало плохо после прогулки, он почти сразу потерял сознание. Причиной смерти Навального, по неподтвержденным данным, стал оторвавшийся тромб.

Смерть блогера расследуют, но результаты пока не обнародовали. В Кремле заявления западных политиков по смерти Навального назвали откровенно хамскими и непозволительными.

Ранее официального представителя МИД России Марию Захарову поразила реакция Запада на смерть Навального. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, отмечал, что заявления официальных лиц США на эту тему являются прямым вмешательством во внутренние дела России.