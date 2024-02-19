Важное 19 февраля 2024, 12:48 Песков назвал хамскими заявления западных политиков по теме смерти Навального РИА «Новости»

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Заявления западных политиков по теме смерти Алексея Навального являются откровенно хамскими и непозволительными. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

По его словам, высказывания о смерти Навального не смогут нанести ущерб президенту Владимиру Путину. Песков добавил, что хамские заявления не красят тех, кто их делает.

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«Поэтому в условиях, когда нет никакой действительной информации, выступать с такими, скажем, откровенно хамскими заявлениями, мы считаем абсолютно непозволительно», — отметил он.

Пресс-секретарь президента указал, что смерть Навального расследуют, но результаты пока не обнародовали.

«Выполняются те действия, которые предусмотрены в соответствии с законодательством России», — подчеркнул Песков.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал заявления официальных лиц США о смерти Навального прямым вмешательством во внутренние дела страны. Он напомнил, что для американской стороны важно попытаться «хлестануть Россию», а не разобраться в ситуации.