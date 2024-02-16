Мир 16 февраля 2024, 15:27 «Экспертизы нет, но выводы готовы». Захарову поразила реакция Запада на смерть Навального Захарова: реакция лидеров стран НАТО на смерть Навального саморазоблачительна РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила реакцию Запада на сообщения о смерти Алексея Навального в ИК на Ямале. Комментарий по этому поводу она опубликовала в своем Telegram-канале.

По ее оценке, моментальная реакция со стороны лидеров стран НАТО, которая прозвучала в виде прямых обвинений в адрес России, была саморазоблачительна.

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«Судмедэкспертизы еще нет, а выводы у Запада уже готовы», — с иронией заметила дипломат.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «Россия должна ответить на серьезные вопросы» после смерти Навального, сообщало РИА «Новости».

С утверждением, будто страна кому-то что-то должна, натовский чиновник выступил на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«Пока нет никакой информации, все факты должны быть установлены. Россия должна установить все факты, ответить на очень серьезные вопросы», — указал Столтенберг.

Навальный умер в исправительной колонии № 3 в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным Федеральной службы ведомства, ему стало плохо после прогулки, он почти сразу потерял сознание.

На месте вызвали скорую, но медики не смогли спасти его жизнь. В обстоятельствах случившегося будет разбираться комиссия ФСИН. Также проверку начало региональное СУ СК.