Мир 17 февраля 2024, 08:21 Посол Антонов осадил политиков США за огульные обвинения России в смерти Навального Антонов назвал заявления США о смерти Навального вмешательством в дела России РИА «Новости»

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Заявления официальных лиц США о смерти Алексея Навального являются прямым вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипломатического представительства.

«Уход человека из жизни всего является трагедией. В этой ситуации важно разобраться в деталях. Однако политики в США не хотят ждать и уже обвинили российские власти во всем», — сказал он.

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Дипломат отметил, что для США главное не разобраться в проблеме, а попытаться «хлестануть Россию».

«Они ищут повод для введения новых санкций и уничижительных выпадов. Их задачей стало спасение американского порядка, который разваливается. Но судьи кто? Налицо попытка вмешаться во внутренние дела России, это неприемлемо», — добавил Антонов.

О смерти Навального в ямальской колонии стало известно в пятницу, 16 февраля. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что это событие стало выгодным для США и Евросоюза.