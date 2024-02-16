Важное 16 февраля 2024, 14:31 Источник назвал предварительную причину смерти Навального RT: Навальный умер из-за оторвавшегося тромба РИА «Новости»

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Причиной смерти Алексея Навального мог стать оторвавшийся тромб, сообщил источник RT. Официально эти данные подтверждены не были.

О смерти Навального 16 февраля сообщила пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний. В ведомстве уточнили, что он скоропостижно скончался в исправительной колонии № 3 в ЯНАО.

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В обстоятельствах случившегося будет разбираться комиссия. Ее сформируют из числа руководителей и сотрудников оперативно-режимных и медицинских подразделений центрального аппарата ФСИН.

В управлении службы по ЯНАО уточнили, что Навальный почувствовал себя плохо после прогулки, практически сразу потерял сознание. На место вызвали бригаду скорой помощи. Врачи провели реанимационные мероприятия, но они не дали результата.