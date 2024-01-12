Мир 12 января 2024, 15:36 Медведев предостерег Британию от размещения солдат на Украине Медведев: размещение британских военных на Украине станет объявлением войны РФ UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com

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Британский премьер-министр Риши Сунак прибыл с рабочим визитом в Киев. Он собирается подписать «историческое соглашение» с украинским президентом Владимиром Зеленским. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предупредил королевство о последствиях при размещении на территории Украины своих военных.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», — написал Медведев.

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Зампред Совбеза также задался вопросом, как бы западная общественность отреагировала, если бы во время визита Сунака центр Киева обстреляли кассетными боеприпасами, как это случилось в Белгороде 30 декабря.

«Историческое соглашение» коснется обмена разведывательными данными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонно-промышленного сотрудничества. Однако первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров уверен, что оно окажется пустым и ни к чему не приведет. Сенатор отметил, что Британия пытается вернуть себе былое величие, которого лишилась после Второй мировой войны.

Тем не менее Сунак уверен, что Британия — один из ближайших союзников Украины. Королевство готовится выделить для ВСУ деньги на «крупнейшую партию дронов» из всех стран.