Мир 12 января 2024, 14:57 Риши Сунак прибыл в Киев Премьер Британии Риши Сунак приехал в Киев Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/globallookpress

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Британский премьер-министр Риши Сунак 12 января прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом он рассказал на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

«Я на Украине», — написал он, опубликовав снимок с украинским флагом и человеком в военной форме позади.

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У премьера Великобритании запланирована встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским. Сунак уже сообщил, что его поддержка не ослабнет. Великобритания будет поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», добавил политик.

Офис Сунака перед его отправкой в Киев сообщил, что страны подпишут «историческое соглашение» о взаимодействии в сфере безопасности. Оно коснется в том числе и обмена разведданными. Также правительство Великобритании сообщило, что государство передаст деньги Украине для «крупнейшей» поставки беспилотников.