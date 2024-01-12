12 января 2024, 14:32
Британия подпишет «историческое соглашение» с Украиной
Офис Сунака: Британия подпишет историческое соглашение с Украиной
Великобритания подпишет «историческое» соглашение о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Об этом сообщило агентство Reuters, сославшись на офис британского премьера Риши Сунака.
«Две страны подпишут историческое соглашение о сотрудничестве в области безопасности. <…> Великобритания заявила, что оно „формализует поддержку, которую она оказывала и будет оказывать безопасности Украины“», — говорится в публикации.
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Отмечается, что соглашение коснется обмена разведывательными данными, кибербезопасности, медицинской и военной подготовки, а также оборонно-промышленного сотрудничества.
Сунак заверил, что Соединенное Королевство продолжит поддерживать Украину. Ожидается, что в «следующем финансовом году» Британия предоставит Украине до 3,19 миллиарда долларов — примерно на 254 миллиона больше, чем за предыдущие два года. Кроме того, Великобритания готовится отправить для ВСУ «крупнейшую партию дронов» из всех стран.
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Риши Сунак
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