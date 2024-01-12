Мир 12 января 2024, 12:30 Британия отправит деньги Украине для «крупнейшей» поставки дронов Великобритания направит часть финансирования Украины на поставку дронов Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Великобритания направит часть средств от финансирования Украины на закупку беспилотников. Документ опубликовали на сайте британского правительства.

Около 200 миллионов фунтов стерлингов — более 22 миллиардов рублей — потратят на срочную закупку и производство для Украины тысяч военных дронов, в том числе ударных и морских. Как заявили в правительстве, это предоставит украинской стороне передовые, проверенные в боях возможности.

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«Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании», — указано на сайте.

Премьер-министр Риши Сунак заявил, что королевство поддержит Украину и «в самые темные часы, и в лучшие времена». Он также назвал Великобританию одним из ближайших партнеров Украины.

«Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь», — добавил премьер.

Сунак 12 января посетит украинскую столицу с официальным визитом и подпишет с президентом Владимиром Зеленским важное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Великобритания сообщила, что готова годами помогать Украине, наращивать промышленное производство. Ранее королевство предоставило республике два минных тральщика типа Sandown, однако их не разрешили пропускать в Черное море.