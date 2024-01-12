12 января 2024, 12:30
Британия отправит деньги Украине для «крупнейшей» поставки дронов
Великобритания направит часть финансирования Украины на поставку дронов
Великобритания направит часть средств от финансирования Украины на закупку беспилотников. Документ опубликовали на сайте британского правительства.
Около 200 миллионов фунтов стерлингов — более 22 миллиардов рублей — потратят на срочную закупку и производство для Украины тысяч военных дронов, в том числе ударных и морских. Как заявили в правительстве, это предоставит украинской стороне передовые, проверенные в боях возможности.
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«Это будет крупнейшая поставка дронов на Украину из любой страны. Ожидается, что большая часть дронов будет производиться в Великобритании», — указано на сайте.
Премьер-министр Риши Сунак заявил, что королевство поддержит Украину и «в самые темные часы, и в лучшие времена». Он также назвал Великобританию одним из ближайших партнеров Украины.
«Сегодня мы идем дальше — увеличиваем нашу военную помощь», — добавил премьер.
Сунак 12 января посетит украинскую столицу с официальным визитом и подпишет с президентом Владимиром Зеленским важное соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.
Великобритания сообщила, что готова годами помогать Украине, наращивать промышленное производство. Ранее королевство предоставило республике два минных тральщика типа Sandown, однако их не разрешили пропускать в Черное море.
Владимир Зеленский
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