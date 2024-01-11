Происшествия 11 января 2024, 18:59 Минздрав рассказал, сколько пострадавших при обстреле Белгорода остались в больнице Минздрав: 40 пострадавших при обстрелах Белгорода остаются в больницах Pixabay

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В больницах остаются 40 пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, совершенного 30 декабря. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Среди находящихся на стационарном лечении — 12 детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что трое травмированных при обстрелах находятся в реанимации: их состояние оценивалось как тяжелое, но стабильное.

Всего в результате атаки на Белгород погибли 25 человек, свыше 100 мирных жителей пострадали. Жертвами украинской агрессии стали дети и подростки: восьмимесячная девочка потеряла ногу, 13-летняя несколько дней провела в тяжелом состоянии, но пошла на поправку, а 17-летняя девушка оказалась в миллиметрах от смерти: осколок прошел рядом с сердцем.

Украинские войска использовали при обстреле Белгорода ракетные снаряды и кассетные боеприпасы. Постпред России при ООН Василий Небензя назвал атаку на гражданское население спланированным преступлением.