Мир 12 января 2024, 15:10 «Фантомы былого величия». Соглашение между Британией и Украиной ни к чему не приведет Сенатор Джабаров назвал пустым соглашение Великобритании и Украины Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/globallookpress

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Великобритания подпишет «историческое соглашение» о сотрудничестве с Украиной в сфере безопасности. Однако его выполнение ни к чему не приведет, заявил в интервью Lenta.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это соглашение абсолютно пустое. <…> У Британии есть фантомы от своего былого величия, ей хочется играть роль супердержавы, которую она давно потеряла», — сказал он.

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Королевство все еще на что-то надеется, но его роль будет сокращаться по мере выполнения задач специальной военной операции.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак собирается встретиться с президентом Украины Владимиром 12 января. Для этого политик прилетит в Киев с официальным визитом. Сунак считает, что Британия — один из ближайших партнеров Украины. Королевство намерено направить деньги для «крупнейшей» поставки ударных и морских дронов ВСУ.

Ранее Сунак говорил, что поддержка Украины не ослабнет. Великобритания будет поддерживать государство «столько, сколько потребуется».