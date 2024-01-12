Мир 12 января 2024, 17:07 Медведев порассуждал о возможном обстреле Сунака в Киеве кассетными боеприпасами Медведев задумался о реакции на возможный обстрел британской делегации в Киеве Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkrain/globallookpress

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Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев задумался, как отреагировал бы Запад, если бы прибывшая в Киев делегация из Великобритании попала бы под обстрел кассетными боеприпасами. Политик порассуждал на эту тему в своем Telegram-канале.

Медведев напомнил, что британский премьер-министр Риши Сунак приехал в Киев. Во время его визита Великобритания и Украина должны подписать «историческое соглашение» в сфере безопасности.

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«Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?» — прокомментировал эту новость зампредседателя Совбеза России.

Политик также предостерег Великобританию от размещения воинского контингента на Украине. По словам Медведева, такие действия будут означать объявление войны России.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров посчитал пустым соглашение Великобритании и Украины. По мнению сенатора, выполнение этих договоренностей ни к чему не приведет. Великобритания лишь хочет играть роль супердержавы, которую она давно потеряла, отметил Джабаров.