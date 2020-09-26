Мать погибшего пилота Ан-26 рассказала о неисправности самолета

Мужчина позвонил матери за сутки до полета и рассказал о состоянии воздушного судна.

«Он не жаловался, просто объяснял, что машина не совсем в исправном состоянии», — пояснила женщина.

Пилот сообщил о неоднократно отказывавших двигателях. По его словам, сам самолет был неисправен.

Мать также рассказала, что ее 29-летний сын Ашраф Мсуя с детства хотел стать пилотом и стремился быть лучшим пилотом своего класса. Молодой человек окончил Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба, в котором учился на отлично.

Ан-26 потерпел крушение в районе города Чугуева во время учебного полета вечером 25 сентября. На борту находились 27 человек: семь членов экипажа и 20 курсантов. На месте авиакатастрофы погибли 25 человек. Два курсанта выпрыгнули из АН-26, но один из них позднее скончался в больнице из-за сильнейших ожогов.

Прыжок с парашютом или приземление на относительно мягкую поверхность — воду, мягкий грунт либо кусты могли спасти жизнь двух курсантов. Это предположение военного летчика Владимира Попова, сообщило ИА Nation News.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил полетов и подготовке к ним. Рассматривается четыре версии произошедшего: техническая неисправность, ошибка экипажа, проблемы с техобслуживанием самолета, ненадлежащее исполнение обязанностей ответственными за управление полетами.

В Харьковской области 26 сентября объявили днем траура.