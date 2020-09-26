Момент крушения Ан-26 под Харьковом попал на камеры. Видео

Крушение военного самолета Ан-26 в Харьковской области на Украине попало на камеры видеонаблюдения.

Последние секунды полета и саму авиакатастрофу засняла видеокамера на одном из высотных зданий Чугуева.

Запись крушения обнародовал замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

«Это видео должно помочь следователям и экспертам установить — что же произошло после того, что командир корабля сообщил об отказе левого двигателя и приготовился к посадке на правом», — написал в Fасеbооk замглавы МВД.

Ан-26 разбился под Харьковом вечером 25 сентября. Всего на борту находились 27 пассажиров. В результате крушения погибли 26 человек. За жизнь одного курсанта борются медики, он доставлен в больницу в тяжелом состоянии — ожоги 90% тела.

По предварительным данным, при заходе на посадку у самолета отказал левый двигатель. Тем не менее командир решил все равно посадить самолет.