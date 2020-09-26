Причиной крушения Ан-26 под Харьковом могла стать халатность

Об этом Nation News сообщил военный летчик Владимир Попов.

Военно-транспортный самолет Ан-26 ввели в эксплуатацию 43 года назад. В момент крушения на борту находились 27 человек, из них 20 курсантов и семь офицеров. 25 человек погибли на месте, еще двоих доставили в больницу в тяжелом состоянии. Попов рассказал изданию, что спасти жизни курсантов могли парашюты или падение в воду. Позже один из курсантов скончался, жизни единственного выжившего сейчас ничего не угрожает.

Прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статье о нарушении правил полета или подготовке к нему, повлекшем катастрофу или иные тяжкие последствия. Глава Минобороны Андрей Таран сообщил, что по предварительной версии катастрофа могла произойти из-за технической неисправности.

Заслуженный военный летчик России Владимир Попов отметил, что при грамотном обслуживании срок эксплуатации таких самолетов практически не ограничен — значит, проблема кроется в чем-то другом.

Чтобы понять, почему произошло крушение, нужно понять, что могло привести к отказу двигателя.

«Вопрос в том, почему отказал двигатель? Во-первых, нужно понять, какой именно агрегат отказал. Сам двигатель — очень простой и надежный. Отказывают какие-то элементы. Необходимо изучать этот вопрос, его будут расследовать», — отметил он.

Попов также обратил внимание на совершение полета в ночное время.

«Курсанты отработали в день, а ночью полетели на свой аэродром в Чугуев. Было ли целесообразно в ночных условиях резко перебазироваться? Понятно, что все хотели вернуться на базу, сходить в увольнение, но какую цену пришлось за это заплатить!», — подчеркнул он.

Ранее Nation News отметило, что в Харьковской области объявили 26 сентября днем траура по погибшим.