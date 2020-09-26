«Небо не разделяет на своих и чужих». Главное о крушении украинского Ан-26 к этому часу

Самолет Ан-26 потерпел крушение вечером 25 сентября в Харьковской области Украины. На борту были члены экипажа и курсанты Харьковского университета Воздушных сил ВСУ. «360» собрал последние данные о катастрофе и самом лайнере.

Хроника событий

25 сентября самолет Ан-26 выполнял штатный полет, в ходе которого экипаж обучал курсантов штурманскому делу. В план учений входили около десяти взлетов и посадок по 15 минут каждая. Стандартная процедура началась в 18:30 по местному времени и должна была продолжиться до 23:00, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.

После каждой посадки самолет осматривали технические специалисты, затем лайнер снова поднимался в воздух. Примерно в 20:30 командир самолета сказал диспетчеру о неполадках с левым двигателем.

«Однако был в целом спокоен и готовился сажать самолет на одном двигателе, что предусмотрено техническими регламентами», — пояснил Геращенко.

При этом погодные условия были благоприятные: видимость хорошая, ветер слабый. За штурвалом был опытный пилот, майор Богдан Кишеня. Он многократно сажал самолеты на родной аэродром.

Через восемь-девять минут после сообщения о неполадках с двигателем командир рассказал, что самолет готов к посадке. Однако уже через минуту пропал с радаров и упал. После произошло возгорание лайнера. На борту было 27 человек, по последним данным выжил один человек.

Очевидцы рассказали, что самолет упал прям на трассу. Он сильно горел и взрывался. Ан-26 удалось потушить к 22:00 по местному времени.

Причины катастрофы

Пока точные причины крушения Ан-26 неизвестны. Спасатели прекратили поиски выживших. Сейчас рассматриваются четыре версии произошедшего, сообщили в пресс-службе Госбюро. Среди них как неполадки с самим самолетом, так и с посадочной полосой. Один из черных ящиков уже обнаружен и в скором времени будет расшифрован. По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, самолет мог зацепить крылом землю.

«Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы», — заявил Таран.

Для расследования происшествия и установления всех обстоятельств катастрофы на Украине создана Государственная комиссия, в состав которой вошли министр обороны Андрей Таран, вице-премьер Олег Уруский, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак и другие. На место крушения 26 сентября приехал и президент Украины Владимир Зеленский. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов и подготовки к ним».

Самолет Ан-26 был произведен 43 года назад — в августе 1977-го, сообщили украинские СМИ. Годом ранее его отремонтировали и собирались продлить срок эксплуатации еще на два года. По данным портала Flight safety foundation, за период с 1969 по 2020 год с самолетами этого типа произошло 168 инцидентов. Всего в результате погибло почти 1400 человек. К инцидентам относятся не только катастрофы, но также угоны и другие происшествия.

26 из 27 человек погибли

На борту самолета находились 27 человек, из них 20 — курсанты. Погибли 26 человек. Двое курсантов успели выпрыгнуть из самолета в последний момент, но получили очень тяжелые травмы. Их доставили в больницу с ожогами 90% тела, однако одного из пострадавших спасти не удалось — он скончался.

К месту трагедии уже прибыли родственники погибших. С ними встретится начальник Харьковского авиационного университета. Родных погибших поселят в отеле Харькова.

Курсанты не управляли самолетом — за штурвалом был опытный пилот, командир воздушного судна.

Соболезнования в связи с трагедией выразили главы министерств иностранных дел многих стран. Например, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, а также представители Литвы, Латвии, Польши, Швеции, Болгарии, Канады, Турции, Молдавии и Албании.

«Приносим свои глубочайшие соболезнования друзьям и родным всех, кто погиб в трагической авиакатастрофе на Украине. Швеция скорбит вместе с вами», — написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Также соболезнования выразили российские летчики, от лица которых выступил начальник российской Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина генерал-полковник Геннадий Зибров. Он добавил, что «небо никого не разделяет на своих и чужих».