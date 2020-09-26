Один из двух выживших в авиакатастрофе Ан-26 курсантов умер в больнице

В больнице от полученных травм скончался один из двух курсантов, которые успели выпрыгнуть из самолета Ан-26, упавшего под Харьковом. Второй госпитализирован с тяжелыми травмами.

О смерти одного из выживших сообщили представители Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям. К настоящему времени количество погибших в катастрофе с Ан-26 составляет 26 человек.

Военный лайнер потерпел крушение вечером 25 сентября. При заходе на посадку у него отказал левый двигатель, однако командир принял решение все равно посадить самолет. Через несколько минут лайнер пропал с радаров, упал на трассу и загорелся. Его смогли потушить к 22:00 по местному времени. Очевидцы сообщили, что слышали несколько взрывов после падения самолета.

Сейчас рассматривается порядка четырех версий причин произошедшего. Среди них — техническая неисправность самолета, ошибки экипажа и другие. По мнению министра обороны Украины Андрея Тарана, лайнер мог задеть крылом землю при посадке. «Черные ящики» самолета уже найдены, скоро их достанут и расшифруют.