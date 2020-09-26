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    26 сентября 2020, 11:52

    День траура объявили в Харьковской области после крушения Ан-26

    Алена Макаренко

    Днем траура объявили субботу, 26 сентября, в связи с крушением военного самолета Ан-26 в Харьковской области на Украине. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации региона Алексей Кучер, сообщил «Интерфакс-Украина».
    День траура объявили в Харьковской области после крушения Ан-26

    «Объявить в Харьковской области 26 сентября 2020 года Днем траура по погибшим в авиакатастрофе самолета АН-26», — говорится в сообщении.

    В день траура на территории всей области приспустят государственный флаг Украины на всех зданиях органов государственной власти и госпредприятий. На них необходимо разместить траурную ленту. Такие же рекомендации получили органы местного самоуправления.

    Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности в этот день рекомендуется отменить развлекательные мероприятия и спортивные соревнования. А теле- и радиокомпаниям советуют внести изменения в сетку передач.

    Ан-26 разбился вечером 25 сентября возле автомобильной трассы в двух километрах от военного аэропорта города Чугуев. Среди версий произошедшего числятся техническая неисправность и ошибка пилота.

    В авиакатастрофе погибли 26 человек. Два пассажира получили ожоги 90% тела, их госпитализировали, но на следующий день один из этих курсантов умер в клинике от полученных травм. Всего на борту находились 27 молодых летчиков из Университета воздушных сил имени Ивана Кожедуба.

    Президент Украины Владимир Зеленский приехал на место крушения самолета Ан-26. Он планирует пообщаться со СМИ.

    Новости SMI.FM