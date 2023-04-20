Мир 20 апреля 2023, 20:46 Макрон отказался уходить в отставку из-за принятой во Франции пенсионной реформы Президент Франции Макрон заверил недовольных пенсионной реформой, что не подаст в отставку YouTube

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не собирается уходить в отставку. Так он ответил одной из жительниц города Пероль, в котором он сделал незапланированную остановку во время визита в департамент Эро. Трансляцию вел телеканал LCI.

Женщина выкрикнула лозунг в адрес французского президента. «Макрона в отставку», сказала она. Он ответил ей, что раньше окончания срока с поста президента не уйдет.

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«Я не подам в отставку, этого не произойдет. Надо будет подождать 2027 года (год президентских выборов — прим. ред.)», — сказал Макрон.

Президент Франции накануне приехал в Эльзас. Там Макрона освистали. Также местные жители призвали его уйти в отставку из-за принятия резонансной пенсионной реформы.

В планах у французского лидера посетить коммуну Ганж на юге республики. Жители этого региона уже вышли на улицы на митинг против приезда Макрона. Правоохранителям даже пришлось применить слезоточивый газ.

Злополучную реформу одобрили 14 апреля. Согласно ей пенсионный возраст в стране увеличили с 62 до 64 лет. Макрон уже подписал закон. В знак протеста французы начали стучать ложками по кастрюлям на улицах республики. По этому же поводу в стране уже несколько недель проходят массовые митинги.