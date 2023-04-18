Мир 18 апреля 2023, 00:24 Французы устроили «кастрюльные концерты» во время речи Макрона BFM: французы стучали ложками по кастрюлям во время речи Макрона, протестуя против реформы Pixabay

Читать 360tv в

Жители крупных городов Франции устроили «кастрюльный концерт» во время обращения к нации президента Эммануэля Макрона. Французы стучали ложками по кастрюлям в знак недовольства действиями главы республики, который подписал закон о пенсионной реформе. Об этом сообщил телеканал BFM.

После акции протеста агрессивно настроенные митингующие устроили беспорядки. «Кастрюльные концерты» прошли в Лионе, Лилле, Нанте, Ренне, Руане, Париже.

Реклама

В Марселе и Дижоне префекты запретили демонстрации с кастрюлями во врем речи Макрона под угрозой штрафов и уголовного преследования для организаторов.

Конституционный совет Франции поддержал пенсионную реформу 14 апреля. Исключили несколько пунктов, одобрив ключевое положение о повышении пенсионного возраста до 64 лет. Макрон 15 апреля подписал закон, который вступит в силу осенью этого года. Президент в обращении к нации выразил сожаления, что реформа не нашла поддержки.