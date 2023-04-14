Важное 14 апреля 2023, 19:19 Пенсионную реформу признали законной во Франции AFP: Конституционный совет утвердил повышение пенсионного возраста во Франции до 64 лет РИА «Новости»

Читать 360tv в

Конституционный совет Франции признал законной пенсионную реформу. В стране утвердили повышение пенсионного возраста до 64 лет, сообщило Agence France Presse.

Запросы на проведение референдума по вопросу о запрете повышения пенсионного возраста совет отклонил, уточнило радио France Info.

Реклама

Накануне во Франции прошла 12-я национальная акция протеста против пенсионной реформы. Митингующие заставили мусорными баками проезд к зданию Конституционного совета.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее пригрозил распустить Национальное собрание, если оно не проголосует за повышение пенсионного возраста.

Жители Франции массово высказались против нововведения. Профсоюзы организовали шествия по всей стране. Акции протеста прошли в Париже, Лионе, Марселе и других городах.

Правоохранительные органы Франции выразили опасения, что беспорядки могут вспыхнуть с новой силой. Поэтому гражданам запретили организовывать митинги у здания КС.