Мир 15 апреля 2023, 08:24 Макрон подписал закон о пенсионной реформе во Франции Президент Франции Макрон подписал закон о пенсионной реформе РИА «Новости»

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Президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о пенсионной реформе, против принятия которой в стране выходили на улицы тысячи людей. Документ опубликовали в официальном журнале республики, сообщило агентство France Presse.

Днем ранее Конституционный совет Франции утвердил основную часть документа, продлевающей возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет. Это решение не подлежит обжалованию.

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Против реформы собираются протестовать дальше. Профсоюзы Франции уже призвали к исключительной демонстрации 1 мая. Масштабная акция, в которой могут принять участие представители всех профессий станет исторической для страны.

В ходе протестов против повышения пенсионного возраста на улицах французских городов уже происходили столкновения с правоохранителями. В Париже полиция задержала по меньшей мере 112 человек.

По данным МВД республики, в выступлениях в столице страны 14 апреля приняли участие около четырех тысяч человек.