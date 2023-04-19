Мир 19 апреля 2023, 20:21 Макрона освистали в Эльзасе BFMTV: президента Франции Макрона освистали во время рабочей поездки в Эльзас РИА «Новости»

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Жители французского города Эльзас встретили приехавшего с рабочим визитом президента республики Эммануэля Макрона неодобрительным гулом. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Макрон приехал в регион с первым визитом после одобрения пенсионной реформы. Французы освистали президента, выкрикивая лозунги «Долой Макрона».

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«Никому не доставляет удовольствия работать еще два года. Мы должны, чтобы страна двигалась вперед», — передает телеканал слова Макрона, который попытался оправдаться перед кричащим народом.

Президент заявил, что «ему было намного хуже», но он продолжает идти на контакт.

Пенсионную реформу во Франции одобрили 14 апреля, после чего Макрон подписал закон, по которому пенсионный возраст увеличивается с 62 до 64 лет. Во время обращения к нации главы государства французы устроили на улицах «кастрюльные концерты», они стучали ложками по кастрюлям в знак недовольства действиями Макрона.