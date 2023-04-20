Мир 20 апреля 2023, 13:46 Слезоточивый газ применили во Франции для разгона митинга против приезда Макрона Французские полицейские применили слезоточивый газ на митинге против приезда Макрона РИА «Новости»

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Французские полицейские применили слезоточивый газ против участников митинга, выступающих против приезда президента страны Эммануэля Макрона, сообщил телеканал BFM. По данным издания, глава государства запланировал посетить коммуну Ганж на юге республики.

Журналисты рассказали, что французский лидер запланировал встречу с преподавателями и студентами колледжа. Недалеко от учебного заведения собрались демонстранты. Они выступают против проведения пенсионной реформы в стране. Митингующие попытались прорвать полицейское оцепление, на что стражи правопорядка ответили применением слезоточивого газа.

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Авторы статьи отметили, что в акции протеста приняли участие представители местных профсоюзов. МВД республики направило дополнительные полицейские отряды в Ганж. Сотрудников выстроили вдоль дороги, ведущей в коммуну. С целью обеспечения порядков проезжающие автомобили досматривают на месте.

Ранее Эммануэль Макрон посетил Эльзас. Там его встретили криками и призвали уйти в отставку из-за одобрения резонансной пенсионной реформы (президент подписал закон об увеличении возраста выхода на отдых с 62 до 64 лет).