Важное 27 июня 2023, 16:47 Лукашенко подтвердил прибытие Пригожина в Белоруссию Президент Белоруссии Лукашенко подтвердил прибытие главы ЧВК «Вагнер» Пригожина в страну РИА «Новости»

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что в страну прибыл основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом написало агентство БелТА.

«Да, действительно, он сегодня в Белоруссии», — констатировал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

Он отметил, что сам предложил Пригожину помощь на случай, если вагнеровцы захотят «какое-то время перекантоваться» за свой счет. Гарантии безопасности, обещанные президентом России Владимиром Путиным, главе ЧВК предоставили, добавил белорусский лидер.

Во время того же выступления он подробно рассказал, как узнал о попытке мятежа в России, какой была его реакция на эти события и как проходили переговоры с Евгением Пригожиным.

Ранее, 24 июня, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин сможет уехать в Белоруссию — гарантией является слово президента. Правда, сегодня, отвечая на вопрос журналистов, Песков признался, что у него нет данных о местонахождении главы ЧВК.