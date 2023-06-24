24 июня 2023, 23:47
Гарантии ухода Пригожина в Белоруссию раскрыли в Кремле
Песков: слово президента России стало гарантией ухода Пригожина в Белоруссию
Президент Владимир Путин гарантирует, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил на пресс-конференции, написал ТАСС.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал он.
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По словам Пескова, ситуация вокруг ЧВК «Вагнер»не повлияла на ход специальной военной операции на Украине.
Ранее стало известно, что уголовное дело против Евгения Пригожина в России прекратят и он уедет в Белоруссию. Как отметил представитель Кремля, ситуацию с главой ЧВК «Вагнер» урегулировали без дальнейших потерь.
Президент Белоруссии Александра Лукашенко вел переговоры с Пригожиным о прекращении попытки мятежа весь день. В итоге, глава группировки согласился остановить продвижение техники по территории России и вернуть своих военных в полевые лагеря.
Позже президент России Владимир Путин выразил слова благодарности белорусскому коллеге за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».
Дмитрий Песков
Александр Лукашенко
Россия
Евгений Пригожин
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