Власть 24 июня 2023, 23:47 Гарантии ухода Пригожина в Белоруссию раскрыли в Кремле Песков: слово президента России стало гарантией ухода Пригожина в Белоруссию

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Президент Владимир Путин гарантирует, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию. Об этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил на пресс-конференции, написал ТАСС.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России», — сказал он.

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По словам Пескова, ситуация вокруг ЧВК «Вагнер»не повлияла на ход специальной военной операции на Украине.

Ранее стало известно, что уголовное дело против Евгения Пригожина в России прекратят и он уедет в Белоруссию. Как отметил представитель Кремля, ситуацию с главой ЧВК «Вагнер» урегулировали без дальнейших потерь.

Президент Белоруссии Александра Лукашенко вел переговоры с Пригожиным о прекращении попытки мятежа весь день. В итоге, глава группировки согласился остановить продвижение техники по территории России и вернуть своих военных в полевые лагеря.

Позже президент России Владимир Путин выразил слова благодарности белорусскому коллеге за работу по деэскалации ситуации вокруг «Вагнера».