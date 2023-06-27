Власть 27 июня 2023, 16:49 Лукашенко рассказал подробности переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Пригожиным Лукашенко: во время переговоров сказал Пригожину, что Белоруссия будет защищать Москву РИА «Новости»

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На первом этапе переговоров с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным помогли генерал Юнус-Бек Евкуров и директор ФСБ Александр Бортников. Об этом завил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его процитировало агентство БелТА.

«Кроме Евкурова на первом этапе и Бортникова, директора ФСБ, в этих переговорах никто не участвовал», — сказал он.

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Лукашенко позвони Пригожину в 11:00 24 июня. Основателя ЧВК позвал Евкуров и, передав телефон, спросил, не хочет ли тот поговорить с белорусским лидером.

«„С Александром Григорьевичем буду“. Я слышу их разговор. Взял трубку. Разговор — эйфория. У Евгения полная эйфория», — отметил Лукашенко.

Пригожин около 30 минут говорил на матерном языке, уточнил президент.

«Он, конечно, извинился и начал мне матерными словами рассказывать», — пояснил белорусский лидер.

Лукашенко думал, с чего именно начать переговоры. По его мнению, на Пригожина оказывали давление командиры, которые только вернулись с фронта и видели своих погибших сослуживцев. Основатель ЧВК твердил, что хочет пойти на российскую столицу.

Лукашенко сказал Пригожину, что Белоруссия будет защищать Москву, как в 1941-м году.