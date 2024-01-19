Мир 19 января 2024, 13:52 Кремль опроверг ведение переговоров о возобновлении зерновой сделки Песков: оснований для возобновления зерновой сделки нет РИА «Новости»

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Украинский альтернативный маршрут перевозки зерна опасен. Переговоры о возобновлении прежней зерновой сделки не вели, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, этих разговоров больше не ведется. Нет никаких оснований, наверное, для возобновления этих разговоров. Сделка так и не была выполнена в той части, в которой касалась нас, и нет никаких перспектив для выполнения», — сказал он.

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Организованные после разрыва соглашений маршруты небезопасны, предупредил Песков. Он призвал судовладельцев отдавать себе отчет в риске при перевозке украинского зерна.

Россия вышла из зерновой сделки в июле 2023 года. Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил о проведении переговоров с международными партнерами об альтернативных способах поставок, но турецкая сторона опровергла его заявление.

Киевский режим планировал организовать через Молдавию поставки продовольствия в Румынию, сообщил RT. В страны Азии и Африки повезли зерно из Черноморска.