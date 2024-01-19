Мир 19 января 2024, 09:08 Турецкий дипломат опроверг переговоры по альтернативе зерновой сделке РИА Новости: Турция не ведет переговоры по альтернативе зерновой сделке РИА «Новости»

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Власти Турции не ведут переговоров по альтернативе Черноморской зерновой инициативе, поскольку неучастие в ней любой из сторон несет риски. Об этом РИА «Новости» заявил дипломатической источник в Анкаре.

«Различные версии выдвигались, обсуждались», — заявил собеседник агентства.

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Однако целью Турции является возобновление сделки в первоначальном виде, пояснил он. Источник признал, что сейчас это осуществить сложно.

Украинский посол в Турции Василий Боднар заявил ранее, что Киев ищет альтернативу зерновой сделке. В России подчеркивали, что перспектив для возобновления соглашения пока нет.

В 2023 году объемы экспорта российского зерна значительно выросли. На этом фоне Россия не заинтересована в зерновой сделке, сообщили в Минсельхозе РФ.