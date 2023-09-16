Мир 16 сентября 2023, 17:41 Первые два грузовых корабля прошли через украинский зерновой коридор к Черноморску Два корабля-балкера прошли через зерновой коридор Украины к Черноморску РИА «Новости»

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Два первых балкера прошли через так называемый альтернативный зерновой коридор под контролем киевского режима, чтобы добраться до украинских портов. Об этом заявил в своих соцсетях министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Корабли для перевозки грузов Aroyat и Resilient Africa зашли в порт Черноморска, чтобы загрузить на борт порядка 20 тысяч тонн пшеницы.

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«Суда находятся под флагом Палау, а их экипаж состоит из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины», — добавил министр.

Как пояснил Кубраков, зерно отправят в страны Азии и Африки. Если на вход по коридору прошли два корабля, то на выход через украинский маршрут прошли пять судов: контейнеровоз Joseph Schulte, а также балкеры Primus, Anna-Theresa, Ocean Courtesy и Puma.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский пригрозил ответными мерами европейским странам, которые в обход решения Еврокомиссии запретили завоз украинского зерна на свои рынки. В число этих государств сейчас входят Польша, Венгрия и Словакия.