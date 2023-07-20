Мир 20 июля 2023, 01:11 Украина предложила ООН новый маршрут для вывоза зерна Reuters: Украина отправила в ООН предложение с новым маршрутом для вывоза зерна Pxhere

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Украина намерена разработать новый временный судоходный маршрут для безопасного вывоза зерна. Об этом сообщило агентство Reuters. В материале журналисты сослались на письмо, направленное в Международную морскую организацию ООН (ИМО) первым замминистром развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Василием Шкураковым.

Власти Украины решили «создать на временной основе рекомендованный морской маршрут», указано в документе. Цель этого маршрута, как отметил Шкураков, заключается в том, «чтобы разблокировать международное судоходство в северо-западной части Черного моря».

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Новый маршрут, как уточнили в письме, будет вести в территориальные воды и исключительную морскую экономическую зону Румынии.

Россия окончательно вышла из зерновой сделки 18 июля. В МИД отметили, что решение приняли из-за препятствий, которые чинили страны Запада для ООН, пытавшейся безуспешно реализовать свои гарантии. Российский лидер Владимир Путин отмечал, что Россия рассмотрит возможность возвращения к зерновой сделке, если другие участники соглашения согласятся учесть и выполнить все ранее поставленные требования.