Колесниковой предъявили обвинение в публичных призывах к захвату власти

Официально обвинение звучит как призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, совершенные с использованием СМИ и интернета.

Колесникова пропала в Минске 7 сентября. Через два дня следователи заявили, что членов президиума координационного совета Белоруссии Максима Знака и Марию Колесникову задержали в рамках расследования уголовного дела.

По версии следствия, через СМИ и интернет они пытались дестабилизировать социально-политическую и экономическую обстановку в стране.

Через своего адвоката Колесникова передала заявление, в котором рассказала, что ее похитили сотрудники белорусского КГБ и угрозами и давлением требовали от нее покинуть страну. Когда она отказалась, ей надели на голову мешок и на микроавтобусе вывезли в Мозырский пограничный отряд, где она находилась до 8 сентября. Она потребовала привлечь к ответственности сотрудников, которые ее похитили.

Когда Колесникову пытались выдворить на территорию Украины, она порвала свой паспорт. После этого ее доставили в следственный изолятор. После перевода в жодинскую тюрьму арестованная заболела. По словам адвоката, у Колесниковой обострилась аллергия, связанная с пылью. Защитник отметила, что физическую силу к ее клиентке силовики не применяли.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя задержание Марии Колесниковой, заявил, что она хотела сбежать на Украину к сестре. Задержание члена координационного совета оппозиции он назвал правильным решением.