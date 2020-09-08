Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова хотела сбежать на Украину к своей сестре. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Также глава Белоруссии отметил, что считает задержание Колесниковой правильным решением МВД. Об этом рассказал корреспондент телеканала «Россия-1» Евгений Рожков, который принимал участие в интервью с Лукашенко.

«Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, на Украину, потому что у нее там есть якобы сестра», — пояснил Рожков в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1».

По словам Рожкова, Лукашенко узнал о происшествии на украинско-белорусской границе от спецслужб и пограничников. Теперь Белоруссия попросит у соседней страны вернуть двух других оппозиционеров, которым удалось пересечь границу. Речь идет об Антоне Родненкове и Иване Кравцове. Факт задержания Колесниковой официально подтвердил Госпогранкомитет Белоруссии.

В интервью Александр Лукашенко также заявил, что «пересидел» на своем посту, но никуда уходить, особенно сейчас, не собирается.