Колесникову и Знака заключили под стражу по делу о призывах к захвату власти
Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии задержаны в рамках расследования уголовного дела, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии. Также фигурантом по делу проходит юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей.
«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами <…> действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране», — говорится в сообщении.
По данным следствия, оппозиционеры действовали через СМИ и другие интернет-ресурсы. В ведомстве отметили, что следственные мероприятия по делу продолжаются.
Сегодня в СМИ сообщили, что неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в квартиру Марии Колесниковой. По неподтвержденной информации, это были представители силовых структур, а в квартире проводились следственные действия.