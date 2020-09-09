Колесникову и Знака заключили под стражу по делу о призывах к захвату власти

Оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак проходят в качестве подозреваемых по делу о призывах к захвату власти. Сейчас они находятся под стражей.

Члены президиума координационного совета оппозиции Белоруссии задержаны в рамках расследования уголовного дела, сообщает Telegram-канал Следственного комитета Белоруссии. Также фигурантом по делу проходит юрист штаба Виктора Бабарико Илья Салей.

«В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами <…> действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране», — говорится в сообщении.

По данным следствия, оппозиционеры действовали через СМИ и другие интернет-ресурсы. В ведомстве отметили, что следственные мероприятия по делу продолжаются.

Сегодня в СМИ сообщили, что неизвестные в гражданской одежде и масках зашли в квартиру Марии Колесниковой. По неподтвержденной информации, это были представители силовых структур, а в квартире проводились следственные действия.