Колесникова потребовала, чтобы силовики ответили за давление на нее

Член Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Мария Колесникова обратилась в Следственный комитет Белоруссии. Она потребовала привлечь к уголовной ответственности силовиков, которые оказывали на нее давление при задержании.

Речь идет о сотрудниках КГБ и ГУБОПиК, отметила оппозиционерка. Заявление Колесниковой передала ее адвокат Людмила Казак. Об этом сообщил портал Tut.by.

В документе Колесникова рассказала, что происходило с ней 7 и 8 сентября. По словам женщины, ее похитили, оказывали психологическое давление, угрожали убить, силой пытались выдворить из республики. Она потребовала, чтобы в отношении конкретных сотрудников ГУБОПик и КГБ завели уголовные дела о похищении человека, незаконном лишении свободы, угрозе убийства.

«В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала как реально», — подчеркнула оппозиционерка.

По словам Марии, ее затолкали в микроавтобус, надели мешок на голову и пытались силой выдворить из Белоруссии. После этого женщина порвала паспорт, и ее доставили в Мозырский пограничный отряд. Там она находилась до вечера 8 сентября.

Колесникова исчезла 7 сентября. В последний раз ее видели утром в центре белорусской столицы. Следственный комитет Белоруссии объявил, что Марию и еще одного члена КС Максима Знака задержали по делу о призывах к захвату власти.